Wij heten Corona. Onze naam veranderen? Niks ervan, we zijn er trots op

Bij de voordeur van Corona Ermens en haar man en twee kinderen in de Haagse Beemden in Breda hangt een naambordje. En dat leidt wel eens tot bijzondere taferelen. Zoals die ene keer toen een monteur kwam voor een klus in huis en haar naam op het bordje had gelezen. ,,Ik liet de man binnen en toen begon hij toch zo onbedaarlijk hard te lachen. ‘Dat meen je niet’, zei hij, ‘heet jij Corona, en dat in deze periode?’. Ik was te verbouwereerd om te reageren. Vond het zo bizar. Iemand anders vroeg of hij een foto van het bordje mocht maken, ‘want anders geloven mijn collega’s me nooit’, voegde hij eraan toe.”