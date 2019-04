Wietwoning in Baarle-Nassau: bewoner (33) en twee vrouwen opgepakt

Biografe die ruzie tussen Janie H. en vermoorde Ger van Zundert beschreef, gaat in gesprek met politie

16:05 BREDA - De biografe van Janie H., de man die ervan verdacht wordt Ger van Zundert in brand te hebben gestoken, gaat een dezer dagen in gesprek met de politie. Waarover het gesprek precies zal gaan, is nog niet duidelijk. ,,Ik heb geen idee wat ze willen weten, maar uiteraard zal ik volledige medewerking verlenen”, zo laat Danique Pals aan deze krant weten.