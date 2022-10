Wielrenster met spoed naar ziekenhuis gebracht na wespensteek in Chaam

met video Bredanaar (82) overleden in het ziekenhuis na verkeerson­ge­luk in Breda

BREDA - Een 82-jarige voetganger uit Breda, die vrijdagavond zwaargewond raakte bij een verkeersongeluk in Breda, is in het ziekenhuis overleden. Volgens de politie liep de man over de Zwijnsbergenstraat toen hij werd aangereden door een personenauto.

