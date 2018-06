Wielerfans vragen Janssen het hemd van het lijf bij signeersessie in Breda

BREDA - De reden dat wielrennen zo'n echte volkssport is, zit hem waarschijnlijk in de benaderbaarheid van de grote helden. Zaterdag was een van de allergrootste Nederlandse renners ooit, Jan Janssen, in Breda. Een halve eeuw na zijn zege in de Tour de France verscheen er een boek over die memorabele overwinning van de hand van fotograaf Tonny Stroucken en sportjournalist Raymond Kerckhoffs.

Janssen was in Libris boekhandel Buitelaar op de Grote Markt. Enkele tientallen sportfans lieten het net gekochte boek door een van onze beroemdste sporters van zijn handtekening voorzien. De 78-jarige Janssen, joviaal en terzijde gestaan door zijn echtgenote Cora, stond iedereen met veel plezier te woord en haalde maar al te graag herinneringen uit zijn loopbaan naar boven. Zo was er een Vlaamse wielerfan die hem het wielershirt van het lijf vroeg, maar Janssen leek evenveel van het gesprek te genieten als de Belg.

Janssen legt jaarlijks nog makkelijk zo'n achtduizend kilometers af op de racefiets, het bijna net zo veel als drie keer de Tour. Ook fietst hij nog wekelijks een paar keer met zijn Cora, al is het tempo dan wel een tandje lager. 'Mevrouw Janssen' heeft ook aardig wat anekdotes paraat. ,,Ik fietste vroeger altijd naar mijn werk in Delft. Jan kwam me daar een keer ophalen op de racefiets, we hadden nog verkering. Mijn baas belde naar mijn ouders om te zeggen dat een 'jongeman op een racefiets in een korte broek' mij kwam ophalen... Dat gaf toch echt geen pas in die tijd."

,,Ik weet ook nog dat Jan me had gevraagd om hem na Parijs-Roubaix in 1967 na de koers op te halen. Dus ik parkeer de auto langs het parcours, zet er een Belg zijn auto pontificaal voor de mijne. Zag ik niks meer... Zeg ik tegen die man dat ik de koers wil kijken, zegt hij doodleuk 'ja, ik ook!'. Maar goed, de koers is gefinisht, geen idee wie er gewonnen heeft, dus ik vraag het aan die Belg. 'Diejen kloot van een Janssen heeft gewonnen. Terwijl er zo veel Belgen in koers waren', brieste hij. Dus ik had mijn gram wel gehaald..."

Rondvaartboot

Het boek over zijn Touroverwinning is niet het enige hoogtepunt van deze week. Janssen mocht afgelopen donderdag in Amsterdam een rondvaartboot dopen die vanaf dat moment zijn naam draagt.