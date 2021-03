Wie zonder zonde is, werpe het eerste ei

Genoeg is genoeg: na 12 jaar schoffelen stopt Toon door vandalisme en intimida­tie in zijn volkstuin­tje

11:28 BREDA – Na 12 jaar schoffelen stopt Toon Bosmans met zijn volkstuintje in de Hoge Vucht. Aanleiding is vandalisme en het intimiderende gedrag van een groep hangjongeren die samenkomen in een nabijgelegen schuur. Volgens Bosmans kijken zowel de overheid als het volkstuinencomplex zelf structureel weg voor de problemen.