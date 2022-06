Wie wil er nog vliegen deze zomer?

video Overleden motorrij­der bij ongeluk in Breda is 51-jarige man uit Oosterhout, Bredase automobi­list (23) zit vast

BREDA - Bij een ongeluk in Breda is zaterdagmiddag een 51-jarige motorrijder uit Oosterhout overleden. Een auto en een motor botsten op de Konijnenberg tegen elkaar. De 23-jarige automobilist uit Breda is aangehouden en wordt verdacht van betrokkenheid bij het veroorzaken van een dodelijk ongeval. Dat meldt een woordvoerder van de politie.

