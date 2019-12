Wie wil er een kas met staatswiet in zijn achtertuin?

Staat de weigering van de gemeente Drimmelen om een legale wietkwekerij toe te staan op haar grondgebied op zichzelf? Of gaan meer plattelandsgemeenten neen verkopen waardoor het experiment met de produktie van staatswiet flink in de knel kan komen.

,,Waarom wij niet willen meedoen’’, herhaalt Gert de Kok, burgemeester van Drimmelen de vraag. ,,Omdat wij niet bekend willen staan als die gemeente waar hennep wordt geteeld. Panden waar die teelt nu plaatsvindt worden nota bene gesloten. En dan zouden wij zo’n wietkas moeten toestaan?’’

PvdA-burgemeester De Kok klinkt stellig. Dat Breda en Tilburg zich hebben uitgesproken voor het experiment met de teelt van cannabis onder toezicht van de overheid? Prima. Maar dat die staatswiet in een groot kassencomplex op het platteland van Drimmelen moet worden geteeld? Dat gaat De Kok en het overgrote deel van de gemeenteraad te ver.

Quote Wij willen straks niet te boek staan als die gemeente waar hennep wordt geteeld Gert de Kok, Burgemeester Drimmelen

Deze week werd bekend dat Drimmelen niet mee wil werken aan het plan om in een 30.000 vierkante meter groot kassencomplex in de gemeente legaal cannabis te gaan telen. Het idee daarvoor komt van Project C., het bedrijf dat de gelegaliseerde wiet in Breda wil gaan leveren. Breda heeft zich, net als negen andere steden, aangemeld voor het landelijke experiment met de verkoop van de legale wiet die niet per se ook in die steden geteeld moet worden.

Niet onomstreden

Voor zover bekend is Drimmelen vooralsnog één van de eerste gemeenten die keihard neen zegt tegen legale wiettteelt op haar grondgebied. En het is niet ondenkbaar dat meer gemeenten dat voorbeeld zullen gaan volgen. Want het experiment met staatswiet is niet onomstreden. Tegenstanders van het experiment stellen dat een overheid die drugs voorziet van een stempel van goedkeuring tegen zijn burgers zegt ‘blow er maar lekker op los.’

Hebben we voldoende agenten?

Behalve principiële zijn er ook praktische bezwaren. Want wat haal je allemaal binnen als je zo’n wietkas op je grondgebied toestaat? De Kok: ,,,Dat weet je dus niet. In ieder geval zul je voldoende politieagenten moeten hebben om een oogje in het zeil te houden. En dat is, met de zorgen die er nu al zijn over de politiecapaciteit, maar zeer de vraag.’’

Het is onduidelijk of andere gemeenten die not in my backyard (nimby) reflex gaan overnemen. Bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zeggen ze niet te weten hoe het sentiment op de diverse gemeentehuizen in Nederland is als het gaat om het toestaan van legale cannabisteelt binnen de eigen gemeentegrenzen. ,,Dat houden we niet bij’’, is alles wat een VNG-woordvoerster erover kwijt wil.

Quote Drimmelen bang voor zijn imago? Kijk naar Canada en Colorado waar al lang legaal wiet wordt geteeld. Hebben die daar last van? Peter Schouten, Mede-initiatiefnemer Project C.

Mede-initiatiefnemer Peter Schouten van Project C. zegt niet bang te zijn voor een nimby-effect. ,,Waarom? Omdat gemeenten bang zijn voor hun imago als ze zo’n kassencomplex toestaan waar legaal wiet wordt geteeld. Kijk hoe Canada en Colorado waar dat al gebeurt, te boek staan. Niks mis mee. En had Bergen op Zoom er last van toen Philip Morris zich daar ooit vestigde? Nee toch.’’

Volgens Schouten hebben de bestuurders in Drimmelen last van koudwatervrees. Hij is dan ook niet van plan zich zomaar neer te leggen bij het neen van de Drimmelense bestuurders. ,,Ik wil weleens weten hoe de bevolking er daar over denkt. Zo'n kassencomplex met legale teelt is goed voor de werkgelegenheid, goed voor de inkomsten van de burgers. En heeft, wat sommigen blijkbaar denken, echt helemaal niets met criminaliteit van doen.‘’

Quote Of Paul Depla teleurge­steld was toen ik hem belde? Hij nam het voor kennisge­ving aan Gert de Kok , Burgemeester Drimmelen

Voor Schouten en zijn mede-initiatiefnemers achter Project C. begint de tijd te dringen. Voor 1 juli volgend jaar moet er een vergunningsaanvraag zijn ingediend voor de legale teelt. Zo niet, dan zou Project C. weleens achter het net kunnen vissen. Maar dan moet er wel een plek gevonden zijn voor de teelt. Schouten: ,,En dat complex in Drimmelen dat we daarvoor in gedachten hebben, is daar echt perfect voor.‘’