Wie wil de nieuwe nar van Ut Kielegat worden?

live Ondervoede kinderen uit Molen­schots gezin bedelden om voedsel en stalen eten van klasgenoot­jes

9:45 BREDA – In de rechtbank in Breda staat donderdag het Japanse echtpaar terecht dat ervan wordt verdacht vijf van hun zes kinderen ernstig te hebben verwaarloosd en uitgehongerd. Dat gebeurde in Molenschot.