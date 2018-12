Wie weet nog wat een ‘eusel’ is? Christ Buiks!

Update + Video Gewonde bij geweldsin­ci­dent in Breda: politie zoekt dader

12 december BREDA - Bij een bankje in de Ahornstraat is woensdagavond een man gewond geraakt na een geweldsincident. Het slachtoffer zou zijn gestoken en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis, meldt de politie. De dader is op de vlucht geslagen.