Wie was die ‘hele betrouwbare jongen’ die een duizenden euro's kostende Hololens verkocht?

bij de rechterGerrit (64) kreeg de vraag of hij even een zogenoemde HoloLens (augmentedrealitybril) wilde overhandigen aan iemand die deze via Marktplaats gekocht had. De koper had 2.500 euro over voor de bril. Gerrit zou zelf 50 euro krijgen voor de overdracht.