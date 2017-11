'Wie Tilburg passeert, weet: Breda heeft de beste binnenstad van Nederland'

Voor het Radio 1 Journaal onderstreepte hij dat vrijdagochtend als volgt: 'Als mensen langs de snelweg komen en ze passeren Tilburg en ze komen bij Breda, dan zien ze: dit is echt de beste binnenstad van Nederland."



Volgens Depla is zelfs voor mensen die niet van voetbal houden, het 'Avondje NAC' een begrip: ,,Zelfs als je met 8-0 van Ajax verliest, is de sfeer in het stadion geweldig. Wat er ook gebeurt, we staan schouder aan schouder. Dat is wat de bezoekers aan onze binnenstad heel sterk ervaren."



Donderdagavond troefde Breda in de verkiezing van Beste Binnenstad van Nederland Arnhem af. Depla verwacht dat die prijs meer bezoekers gaat trekken.