Wie snel naar de wc moet, kan maar beter niet in Drimmelen of Baarle-Nassau zijn

BREDA - Wie lekker aan de wandel is en opeens naar de wc moet, kan beter niet in Baarle-Nassau of Drimmelen zijn. Die twee gemeenten zitten in de top 10 van minst (openbaar) toiletvriendelijke gemeenten van Nederland.

In het kader van de Wereld Toilet Dag, donderdag, zocht de Maag Lever Darm Stichting (oprichter van de landelijke Toiletalliantie) samen met de Hoge Nood-app (die bijhoudt waar je naar de wc kunt) hoe het gesteld is met toiletvoorzieningen in Nederlandse gemeenten.

Horeca dicht

Daarbij werd gekeken hoe het gewoonlijk is, dus wanneer er naast officiële openbare toiletten, ook horecagelegenheden en winkels zijn die passanten toelaten op hun wc. En hoe het is als die mogelijkheden, zoals nu vanwege corona, beperkt zijn.

Het blijkt dat zelfs als de horeca open is, in de gemeenten Baarle-Nassau en Drimmelen nauwelijks plekken zijn waar bezoekers, ook zonder wat te kopen of te consumeren, even gebruik kunnen maken van een wc. Overigens zijn er in Drimmelen plannen om dat te verbeteren.

Toiletgebrek

Breda scoort van alle West-Brabantse gemeenten het best. Zelfs als de horeca dicht is, zijn er officieel nog afdoende mogelijkheden om bijvoorbeeld in fietsenstallingen en parkeergarages naar het toilet te gaan. Desondanks bleek uit een reportage die deze krant maakte, dat ook in Breda bezoekers aanlopen tegen een tekort aan toiletvoorzieningen.

De Toiletalliantie roept gemeenten op te investeren in zelfreinigende, toegankelijke openbare toiletten. Er zijn er te weinig in Nederland. In heel het land kunnen bezoekers volgens de Hoge Nood-app in totaal van ongeveer 7000 wc's gebruik maken. Daarvan bevinden zich slechts 600 in openbare ruimten, waarvan er 430 altijd open zijn. Ter vergelijking: in Parijs zijn voor ruim 2,1 miljoen inwoners 750 openbare toiletten. Dat is ongeveer tien keer zoveel.

Isolement kwetsbare mensen

Toegankelijke en schone openbare wc's zijn heel belangrijk, aldus Bernique Tool, directeur van de Maag Lever Darm Stichting en trekker van de Toiletalliantie. ,,Juist in deze tijd van horecasluiting zien we hoe groot en kwetsbaar het tekort aan toiletten echt is.”

Het maakt dat ouderen, mensen met een beperking of met een blaas- of buikaandoening, de deur minder goed uit durven. ,,Wij vinden het onverteerbaar dat mensen in een isolement raken vanwege een gebrek aan toiletten,” aldusTool.