Wie sloeg Bredanaar met hamer bijna dood?

Iedereen kan nu uitvinden bij de Uitvindfabriek in Breda

16:41 BREDA - De Uitvindfabriek in de voormalige snoepfabriek De Faam in Breda, bij het NS-station, gaat nu ook open voor het publiek, voor kinderen en gezinnen. De Uitvindfabriek is in mei 2017 geopend voor het basisonderwijs en in de maanden erna ook voor het voortgezet onderwijs. Komende zaterdag is de officiële publieksopening.