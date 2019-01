Wie reed een teckeltje dood aan de Balfortstraat in Breda en reed daarna door?

Verwijzen naar jeugdhulp wordt strenger in Breda

BREDA - De verwijzing naar diverse vormen van jeugdhulp wordt een stuk strenger in Breda. Dit is volgens de gemeente nodig omdat de kosten van met name de ambulante specialistische hulp steeds meer uit de hand lopen. Hieronder vallen bijvoorbeeld opvoedtrainingen, behandelingen voor adhd of dyslexie, traumaverwerking en sessies met een psycholoog.