Wie noemt een planeet nou nijntje?

Hebben we eindelijk weer eens een nieuwe Nederlandse planeet, mag het volk over de naam van dat hemellichaam gaan stemmen. Dat is de goden verzoeken. Hoewel ik betwijfel of er echt sprake van inspraak is in deze buitenaardse kwestie.

Obscure kelder

De planeet heet nu nog HAT-P-6b en da’s natuurlijk helemaal niks. Klinkt als een neergestort propellervliegtuigje of de kelder van een flat waar ze obscure dingen doen. De HAT-P-6b is al jaren geleden ontdekt, net als nog zo’n vierduizend planeetjes. Ons land heeft dat geval in de ruimte cadeau gekregen van de Internationale Astronomische Unie.

Quote Adolf of een profeet mogen niet. En Cruijff, Mies, Mollema of Juliana vallen ook af

Geen idee wat je ermee kunt. Naar verluidt moet je met de snelheid van het licht toch nog ruim negenhonderd jaar reizen voordat je aankomt. Dat red je niet met een broodtrommeltje. Maar stel dat ze er ooit iets van leven op ontdekken of een grondstof waarmee je stinkend rijk kunt worden, dan hoop ik dat het ergens op papier is vastgelegd. Dat 'ie toch echt van ons is, en niet van Noord-Korea dat er rare dingen mee kan doen.

Het Nationaal Comité van sterrenkundigen heeft nu uit zesduizend inzendingen vijf namen voor de HAT-P-6b getrokken. Roffel-roffel, en de genomineerden zijn: Brandaris, Cruquius, Exomna, Nachtwacht en... nijntje (geestelijk vader Dick Bruna gebruikte geen hoofdletters).

Zware shag

Je noemt een planeet toch niet naar zware shag? Kennelijk bedoelen ze onze oudste vuurtoren, de Brandaris. Cruquius, de waterbouwkundige, moest ik opzoeken. Evenals Exomna, een of andere vage godin. Nachtwacht vind ik nog wel passen. Maar nijntje? Dat kunnen alleen Belgen nog uitspreken, in Denemarken noemen ze dat konijn Miffy. Miffy klinkt als een stofzuiger.

