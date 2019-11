Wie maakte dit mysterieuze herdenkingsbord van de Bredase bevrijding?

Op 29 oktober 1944 werd Breda bevrijd. De vader van Van Liempt had in die tijd een boek- en kunsthandel in de Ginnekenstraat. Tot de collectie behoorde een houten bord, te zien op de foto. In Van Liempts familie wordt gedacht dat het werkje gemaakt is door Jan Ripson, een Bredase ambachtelijk kunstenaar. Ripson maakte vooral religieuze kunst waarvan meerdere werken in de familie Van Liempt bewaard zijn gebleven. Nu heeft Ad van Liempt het bord geërfd. Hij wil weten of Ripson inderdaad de maker is.

Nog een bord

Op advies van burgemeester Paul Depla gaat Van Liempt zijn bord schenken aan het Generaal Maczekmuseum. In het museum blijkt echter een vergelijkbaar bord te zien. Dit exemplaar is in slechte conditie. De schenker van het bord in het museum vermoedde dat het gemaakt was door Janus Stuifmeel. Van Liempt: ,,Ik leid van het andere bord af dat er mogelijk nóg meer exemplaren gemaakt zijn. Nu wil ik weten of dat zo is.”

Raadsels

Van Liempt is op zoek naar de antwoorden van twee raadsels: Is Jan Ripson de maker van het herdenkingsbord, of toch iemand anders? En zijn er nog meer van zulke borden?