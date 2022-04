Wie legt het snelst 1000 puzzelstukjes in elkaar bij voorronde NK legpuzzelen in Teteringen?

Enthousiaste doch gespannen koppies in teams van vier vlak voor de start bij het NK legpuzzelen in gemeenschapshuis ‘t Web. Op de tafels van de deelnemers ligt de wedstrijdpuzzel nog in de verpakking en tegen de muur hangt een wedstrijdklok. Want een serieuze wedstrijd is het.



,,Het idee voor het NK Legpuzzelen is 12 jaar geleden ontstaan als grap aan de bar. Nu houden we voorrondes in heel het land”, vertelt oprichter van het toernooi René van der Zwet. Dat de belangstelling groot is, valt ook te zien aan het aantal inschrijvingen. Alle tien de voorrondes zijn namelijk volledig uitverkocht.