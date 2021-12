Wie leeft met of na kanker moet Inloophuis De Honingraad straks beter kunnen vinden

‘Bolle Jos’ uit Breda is nieuwe grote speler in onderwe­reld: ‘Keihard en schuwt geweld niet’

Volgens justitie is hij een zeer gefortuneerde cocaïnehandelaar en komt hij voor in verschillende strafdossiers. De Belgische autoriteiten zijn met man en macht op zoek naar Bredanaar ‘Bolle Jos’, die volgens hen verantwoordelijk is voor grootschalige drugshandel via de Antwerpse haven. Wie is deze 30-jarige crimineel?

