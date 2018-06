Wie is eigenlijk de eerste locoburgemeester in Breda?

Interview Juf Rachel: 'Ouders die opscheppen over hun kind? Dat zou heerlijk zijn'

10:15 BREDA – Rust is het toverwoord voor Rachel van Opstal (28). Niet alleen krijgt ze daar haar ‘autismeklas’ op Het Kasteel in Breda mee stil, ze kreeg zo ook de zaal van de BN DeStem Leraar van het Jaar-verkiezing in beroering. Hoe bewaakt de beste leraar in het basisonderwijs die rust in roerige tijden?