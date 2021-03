Wie is de Rocket League-kampioen van Breda? Scholen strijden om de titel

Van basisschool tot hogeschool, elke scholier of student uit Breda vanaf 10 jaar oud kan zich inschrijven voor de wedstrijd. Deelname is gratis. Deelnemers vertegenwoordigen de school waarop zij zitten.

Rocket League is een game waarbij auto's tegen elkaar voetballen. Duo’s nemen het tegen elkaar op om te bepalen welke school de allerbeste van Breda is.

Kwalificatie

Er zijn twee kwalificatietoernooien, één op vrijdag 19 maart, de ander op zaterdag 20 maart. De beste teams gaan door naar de finale op zondag 21 maart. Die eindstrijd wordt live uitgezonden op Twitch en is te volgen via www.twitch.tv/mconesports .

Er hebben zich inmiddels 84 deelnemers aangemeld van negen verschillende onderwijsinstellingen in Breda. Er is nog voldoende ruimte voor meer gamers.

Dutch Happiness Week

Aanmelden kan via www.mcon-esports.com/schoolbattlebreda . Deelnemers moeten zelf beschikken over het spel Rocket League en een PC met Steam, Playstation 4, Xbox One of Nintendo Switch.

Het online gametoernooi is onderdeel van de Dutch Happiness Week, het initiatief dat door Breda University of Applied sciences (BUas) dit jaar voor het eerst naar Breda is gehaald. De organisatie is in handen van BUas, in samenwerking met de gemeente Breda, Breda-Actief en mCon esports.