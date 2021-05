Wie helpt een ander Nederlands leren? Taalhuizen zoeken vrijwilligers

Breda zet rem op aantal parkeer­plaat­sen: bij nieuwbouw minder plek voor auto

4 mei BREDA - Breda gaat de norm voor het aantal parkeerplekken bij nieuwbouw verlagen, maar wel iets minder dan wethouder Greetje Bos (VVD, parkeren) graag had gezien. In het centrum mogen bewoners nog 1,1 auto per woning hebben (dat was 1,4), in de meeste wijken wordt dat 1,4 (was 1,7).