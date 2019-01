Wie heeft speciale herinneringen aan DJ Tiësto?

Wij trappen af met een korte terugblik op het optreden dat Verwest op 20 september 2003 gaf op een bijzondere plek: midden op de Grote Markt in Breda. Hij was daar om zijn dvd Tiësto in Concert te presenteren, een liveregistratie van het eerste stadionconcert, in dit geval de Gelredome, dat een dance-artiest ooit in Nederland hield. Aangekondigd was dat er ook een optreden zou volgen, maar niet van wie.