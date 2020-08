Wie heeft het eigenlijk voor het zeggen in tijden van corona?

Toch nog een snufje corsoge­voel in oude Zundertse Rabobank

17 augustus ZUNDERT - Geen corso in september, maar toch een beetje een corsogevoel? Het kan! In Zundert komt een speciale corso-expo. Die biedt in september iedereen de kans toch nog iets mee te krijgen van het grootste dahliacorso ter wereld.