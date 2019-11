Wie geen toezicht houdt, moet óók bloeden, vindt woningcorporatie Laurentius

Parkeer­fonds in Breda? Oeps, vergeten

10:00 BREDA - De gemeente Breda moet misschien meer dan een half miljoen euro terugbetalen aan projectontwikkelaars die geld hebben gestort in het lokale parkeerfonds. Dat fonds is onder meer opgezet om de aanleg van tweehonderd nieuwe parkeerplaatsen te financieren, maar daar is het nooit van gekomen.