Wethouder Zundert ‘not amused’ over omgeduwde hekken

ZUNDERT - Twan Zopfi kon er niet om lachen. Dit weekend zag de Zundertse CDA-wethouder hoe in de Molenstraat in Zundert aan twee zijden van de weg bouwhekken waren omgeduwd. Hij maakte een foto en plaatste die op Facebook.

Het past de wethouder, zegt een woordvoerder van de gemeente Zundert. ,,Wethouder Zopfi is heel actief op social media, hij post vaak op Facebook wat hem bezig houdt.” Zo ook dit weekend, toen hij de hekken in de Molenstraat zag.

Die straat wordt op dit moment grondig heringericht. Om die reden staat er, bij het deel waar nu gewerkt wordt, een afrastering. De hekken zijn aan elkaar geschakeld. ,,Als je er één omduwt, gaat die ernaast vanzelf mee”, weet een ondernemer uit de Molenstraat.

Humor

Kennelijk ontdekten vandalen dat dit weekend. Ze duwden aan allebei de kanten van de weg de hele rij bouwhekken om. ,,Deze humor snap ik niet”, meldde wethouder Zopfi daarop op Facebook. ,,Wie het wel snapt mag het me uitleggen.”

Het was een post die tot een keur aan reacties leidde. Triest, vonden veel inwoners het voorval. Dat, zo zeiden anderen, wel vaker is voorgekomen. Zou er meer handhaving zijn, dan was zoiets wellicht te vermijden geweest, werd ook geopperd.

Zopfi reageerde dat ook hij best meer handhavers zou willen hebben: ,,Tegelijkertijd vind ik dat het niet nodig zou moeten zijn. Als we elkaar op ons gedrag zouden aanspreken en als mensen zich normaal gedragen of hun verantwoordelijkheid nemen als er eens iets gebeurt wat in eerste instantie als lolletje begint, dan was zo veel handhaving niet nodig.”

24/7

Zijn partijgenoot, CDA-raadslid Gert-Jan Paulussen, die niet alleen politiek actief is, maar in de Molenstraat een kapperszaak heeft: ,,Ik zie in de Molenstraat juist best veel handhaving. Vorige week nog hebben zij behoorlijk wat foutparkeerders beboet. Ik begrijp de reacties op Facebook, maar vind ze niet terecht. Je kunt niet eisen dat handhaving 24/7 in de straat aanwezig is.”