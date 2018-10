Wethouder: 'Schrappen lijn 11 naar Bavel is volkomen logisch'

BREDA - Op een gemiddelde zondag stappen er gemiddeld drie mensen op de bus van Breda naar Bavel. Daarom vinden burgemeester en wethouders van Breda het geen enkel probleem dat deze lijn 11 is geschrapt in de nieuwe dienstregeling die Arriva vanaf 9 december gaat rijden.

Dat zei wethouder Marianne de Bie gisteravond tegen de gemeenteraad van Breda. Ze reageerde daarmee op vragen van SP-raadslid Dirk Uijl. De socialist zei dat het nieuws over lijn 11‘behoorlijk hard was ingeslagen’ in Bavel. Hij constateerde dat het dorp is ‘opgesloten’ en ‘met een pennenstreek vijftig jaar terug in de tijd is gezet’. Uijl betitelde de gang van zaken als een voorbeeld van ‘rauw kapitalisme’ en een ‘uitwas van de marktwerking’.

Quote Op een gemiddelde zondag maken niet meer dan drie mensen gebruik van lijn 11. En dat is al jaren het geval. Marianne de Bie, Wethouder Breda

De Bie was niet onder de indruk. Ze is al maanden op de hoogte van het besluit van Arriva om lijn 11 uit de dienstregeling te halen. ,,Ik snap uw pleidooi voor bereikbaarheid’’, zei de wethouder tegen Uijl. ,,Maar we zijn het toch ook eens met het opheffen van de lijn, omdat er op een gemiddelde zondag niet meer dan drie mensen gebruik van maken. En dat is al jaren het geval.’’

Volledig scherm SP-Raadslid Dirk Uijl Er is volgens De Bie een goede reden waarom met name de bus naar Bavel maar matig bezet is: het is geen doorgaande lijn. ,,In tegenstelling tot Teteringen, Prinsenbeek en Ulvenhout heeft Bavel geen achterland. Er is dus een beperkte vervoersvraag. Handhaven van die lijn is dus niet verantwoord. Arriva wil namelijk niet met half-lege of zelfs lege bussen te rijden.’’

Overigens is het niet allemaal kommer en kwel, liet de wethouder weten. Bavel mag op zondag zijn bus dan kwijt zijn, op werkdagen is het aantal bussen van en naar het dorp uitgebreid. ,,Er zijn dus ook verbeteringen’’, aldus De Bie. Bovendien is Bavel op zondag helemaal niet ‘opgesloten’. Er is een deeltaxi en er wordt geëxperimenteerd met Automaatje, een ANWB-project. Daarbij rijden vrijwilligers dorpsgenoten rond voor een kleine vergoeding. En eigen vervoer kunnen de mensen in Bavel vast ook zelf wel regelen, vermoedt de wethouder.