Wethouder over parkeren Zandberg: ‘Sorry, maar de knoop is doorgehakt’

BREDA - Hartelijk bedankt voor uw enthousiasme en betrokkenheid, maar er is niets dat de komst van parkeervergunningen naar de wijk Zandberg in Breda nog kan voorkomen. Het besluit is genomen, de race gelopen. Die boodschap stuurt wethouder Greetje Bos (Parkeren, VVD) naar de wijkraden in Zandberg.

De afgelopen week ontstond er rumoer in de wijk. Dat was nadat bekend werd dat een betaald parkeerregime voorlopig niet wordt ingevoerd in de aangrenzende wijk Sportpark. Zandberg vroeg zich af: waarom wij wel en zij niet?

Draagvlak

Quote Het democra­tisch proces is hiermee gelopen. Greetje Bos, Wethouder Parkeren Breda Daarna werd een beroep gedaan op raad en college om alsnog een onderzoek te doen naar het draagvlak en eventuele alternatieve oplossingen.

Dat gaat niet gebeuren, laat Bos weten in een mail aan de wijkraden in Zandberg. ,,De gemeenteraad heeft in mei de knoop doorgehakt. Daarmee is er voor Zandberg nu duidelijkheid. Het democratisch proces is hiermee gelopen. Dit besluit van de raad is nu mijn handelingsperspectief’’, aldus de wethouder.

De wethouder benadrukt overigens dat ze de bewoners kent als ‘zeer betrokken’ bij een leefbaar, veilig en toegankelijk Zandberg. Bos belooft dat ze ‘de vinger aan de pols houdt’.

Afstemming met de mensen

Wat betreft het niet doorgaan van een betaald parkeerregime in Sportpark: dat is een voorlopig besluit. ,,Dat wil niet zeggen dat het niet gaat gebeuren’’, aldus Bos. ,,Als het voor Sportpark de beste oplossing is voor leefbaarheid, veiligheid en toegankelijkheid, dan zullen we daarmee aan de gang gaan. Altijd in afstemming met de mensen uit de wijk zelf.’’