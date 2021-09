Wethouder op het matje na ‘wegwuivende’ uitspraken over terraswarmers Breda: ‘Hoezo onbeduidend?’

BREDA - De opmerking van wethouder Boaz Adank dat ‘de verwarming van de terrassen in Breda niet verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde’, is bij de raadsfractie van GroenLinks in het verkeerde keelgat geschoten. Adank wordt dan ook op het matje geroepen.

,,Hoe kan het dat de verantwoordelijk wethouder de CO2-uitstoot van terrasverwarmers wegwuift als onbeduidend, terwijl doelstellingen op dat gebied niet gehaald worden?’’ vraagt raadslid Hilrieke Nauta zich af in een brief aan burgemeester en wethouders.

Niet verantwoordelijk

Daarmee reageert ze op een artikel in BN DeStem, waarin Adank (Economie en Binnenstad, VVD) ingaat op de toekomst van de terrassen in Breda. De wethouder gaat daarbij ook in op de vraag hoe hij aankijkt tegen het gebruik van terraswarmers. Zijn antwoord, ‘Ik denk dat de verwarming van de terrassen in Breda niet verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde’, heeft Nauta in alle opzichten tegen de haren in gestreken.

Quote Ook in Breda hebben we afspraken gemaakt over het terugbren­gen van onze CO2-uit­stoot naar nul. Hilrieke Nauta, raadslid GroenLinks Breda

Bosbranden, overstromingen, het smelten van de ijskap: de gevolgen van klimaatverandering worden steeds duidelijker zichtbaar, constateert het raadslid. ,,Ook in Breda hebben we afspraken gemaakt over het terugbrengen van onze CO2-uitstoot naar nul. Afgelopen jaren zijn we achter gebleven op onze doelstellingen om die uitstoot te reduceren. Dat betekent dat we zullen moeten versnellen om onze eigen doelstellingen te halen’’, stelt Nauta in haar brief.

Alternatieven

Ze wil van het college weten hoe het kan dat Adank de de uitstoot van terrasverwarmers ‘wegwuift als onbeduidend, terwijl doelstellingen op dat gebied niet gehaald worden?’ Ook is Nauta benieuwd of er wordt nagedacht over alternatieve manieren om mensen op Bredase terrasen warm te houden. Mocht dat het geval zijn, dan zouden horeca-ondernemers voor dat soort alternatieve terraswarmers subsidie moeten krijgen.