BREDA - Bij de verkoop van de twee panden op Landgoed Wolfslaar in Breda (landhuis en koetshuis) is de openbaarheid van het park geborgd. Dit door naast het terras van het koetshuis geen gronden te verkopen. Dat meldt wethouder Paul de Beer (D66) na kritiek op de verkoop van de gebouwen.

De Stichting Landgoed Wolfslaar deed half augustus bij monde van voorzitter Jac Kriens het dringende verzoek de verkoop te heroverwegen. Het landgoed is cultuur-historisch erfgoed en het laatste landgoed dat in bezit is van de gemeente. Kriens benadrukte dat de twee panden 'onverbrekelijk met elkaar zijn verbonden'. De gebouwen mogen dan ook wat de Stichting betreft niet afzonderlijk verkocht worden aan een private partij. Komt bij dat bij verkoop de vrije toegankelijkheid van het landgoed in het geding is, aldus Kriens.

Visie Vastgoed

De wethouder laat weten dat het verkoopproces volgens de regels in de Visie Vastgoed (2017) in gang is gezet. De huurder van beide panden is op de hoogte gesteld. De wethouder: ,,Belangrijkste uitgangspunt is de openbaarheid van het landgoed. Dit wordt geborgd door naast het terras van het koetshuis geen gronden te verkopen. Daarnaast worden bij de verkoop aanvullende voorwaarden gesteld op dit punt.'' In de afgelopen periode is er, stelt De Beer, juist grond ten behoeve van natuurontwikkeling aangekocht bij het landgoed.

Een miljoen

De Beer: ,,In de afgelopen twee jaar is door de gemeente meer dan een miljoen euro aan investeringen gedaan in allerlei voorzieningen op het landgoed.'' Het college heeft het landhuis en koetshuis aangeboden aan ondernemer Aad Ouborg: ,,Die heeft aangegeven van zijn eerste recht van aankoop gebruik te willen maken. Momenteel is er sprake van de fase om te komen tot prijsovereenstemming.'' De Beer zegt uit te kijken naar overleg met de Stichting: ,,Om het prachtige, openbare Landgoed Wolfslaar te versterken en te behouden voor huidige en volgende generaties.''