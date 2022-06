Wethouder Janneke van de Laak houdt van pittig debat: ‘Als het een beetje schuurt, gaat het glanzen’

Overspan­nen woning­markt: zelfs tot buiten in de rij voor informatie over Park Langendijk in Bre­da-Zuid

BREDA - De nieuwbouw van Park Langendijk in Breda-Zuid omvat 176 appartementen en 114 woningen, zo bleek donderdag in een druk bezochte informatiemiddag- en avond in gemeenschapshuis De Blaker. Zo'n 400 belangstellenden trokken er op uit om de eerste echte presentatie van het bouwplan te zien, er ontstond zelfs tot buiten een flinke rij.

3 juni