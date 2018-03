Wethouder de Beer legt eerste steen Groene Kamers Rijsbergen

De Beer maakte daarbij bekend dat de straatnamen in het project straks verwijzen naar de Vloeiweide, het natuurgebied en oorlogsmonument bij het dorp. Burgemeester Poppe-De Looff maakt de straatnamen in mei bekend. "Ik kom graag op dit soort gelegenheden", sprak de wethouder voor de steenlegging.

Discussie

"Toen ik in 2010 aantrad, speelde de discussie rond de structuurvisie. Nu kunnen we trots zijn op kleinschalige, gemixte wijken als deze. Ik weet zeker dat we hier over vier, vijf jaar een unieke woonsituatie hebben." De Groene Kamers is een ruim opgezet project van veertig woningen, verdeeld over vrijstaand, duurdere huurwoningen, twee-onder-een-kappers en vrije kavels.