Wethouder Corry Janssen moet haar werk in Alphen-Chaam wegens ziekte nu al neerleggen

Maandagochtend heeft ze burgemeester Joeri Minses op de hoogte gebracht. ,,We zijn verslagen", laat hij namens het college weten. ,,Uiteraard leven we met haar mee en hebben we begrip voor haar keuze."



Janssen wist als lijsttrekker haar CDA met een nipte voorsprong op GBA als de grootste partij uit de stembus te laten komen. Ze zat ook in de vorige periode al in het college. De andere twee wethouders, Erik Wilmsen (GBA) en Frank van Raak (GBSV), zijn wel nieuw.



Op 7 juni neemt ze officieel afscheid van de gemeentepolitiek. In een gemeentelijk persbericht laat ze weten terug te kijken op een periode als wethouder waarin zij enorm genoten heeft.