Wethouder Bos: miljoenenuitgave aan externe experts gemeente Breda onvermijdelijk

Dat is een van de redenen waarom Breda vorig jaar 22,9 miljoen euro aan 'externen’ heeft uitgegeven en dit jaar, tot en met oktober, 18,7 miljoen euro. Ter vergelijking: de gemeente is dit jaar zo'n 150 miljoen euro kwijt aan loonkosten. Dat is inclusief de salarissen van burgemeester en wethouders en de vergoeding voor de 39 raadsleden.

De 18,7 miljoen euro doken op in de Tweede Bestuursrapportage. Daarin staat waar het college is afgeweken van de begroting.

Raadsleden van onder meer CDA en Breda'97 wilden van wethouder Greetje Bos (Financiën) weten waarom zo'n fors bedrag is besteed aan uitzendkrachten

Piekmomenten

De 'decentralisatie' van zorg, jeugd en welzijn is een van de redenen, laat Bos weten. Maar er is meer. Los van vervanging vanwege ziekteverzuim is het ook nodig om mensen in te huren tijdens 'piekmomenten'. ,,Verandering van wetgeving kan bijvoorbeeld tot meer werk leiden bij Afvalservice, de afdeling vergunningen of de balies op het stadskantoor'', zegt Bos.

Efficiency

Verder is het in verhouding goedkoper om juridische of technische experts in te huren wanneer dat nodig is, in plaats van ze in dienst te nemen.

De gemeente probeert de efficiency op het stadskantoor te vergroten: ,,Dat gaat steeds beter, maar we zijn er nog niet'', zei Bos.