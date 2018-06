Wethouder Bos hoeft niet naar Breda te verhuizen wegens 'bestaande bedreiging'

Voor het wethouderschap is het vereist woonachtig te zijn in de gemeente. De gemeenteraad kan in bijzondere gevallen gedurende één jaar ontheffing verlenen van het vereiste van ingezetenschap. Bos was tot voor kort officier van justitie, de laatste drie jaar met name belast met de aanpak van de drugscriminaliteit in Brabant. Ze behandelde onder meer de zaak rond Klaas Otto uit Bergen op Zoom, oprichter van No-Surrender.



Uit veiligheidsoverwegingen is het huidige woonadres van de wethouder geheim. Haar woonverblijf is onder de verantwoordelijkheid van de hoofdofficier van justitie door de politie als maatregel tegen de bestaande bedreiging gerealiseerd.