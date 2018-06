Wethouder Bos hoeft nog niet naar Breda te verhuizen wegens 'bestaande bedreiging'

Bos zou daarbij doelwit zijn geweest van een door Otto uit de cel 'bestelde' aanslag. Het Landelijk Parket maakte op 18 mei bekend dat Otto niet wordt vervolgd voor het beramen van een aanslag op Bos. De zaak tegen hem is geseponeerd. Er is onvoldoende 'wettig en overtuigend bewijs' gevonden tegen de man uit Bergen op Zoom. Of de bestaande bedreiging, waar Van der Voort over spreekt, verband houdt met Klaas Otto is niet bekend.



Uit veiligheidsoverwegingen is het huidige woonadres van de wethouder geheim. Haar woonverblijf is onder de verantwoordelijkheid van de hoofdofficier van justitie door de politie als maatregel tegen de bestaande bedreiging gerealiseerd.



Burgemeester Paul Depla verklaarde donderdagavond tijdens de installatie van de nieuwe wethouders over de kwestie: ,,Ik heb van Greetje Bos begrepen dat ze zich inzet om zodra het mogelijk is een woning in Breda te zoeken.''