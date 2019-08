Wethouder Adank mag het in Breda weer over AirBnB hebben

Dat staat in een brief die burgemeester en wethouders hebben gestuurd naar de gemeenteraad.

Adank werd vorig jaar onderwerp van debat toen bleek dat hij een deel van zijn woning via AirBnB verhuurde. De SP-fractie vroeg zich af of er geen sprake was van belangenverstrengeling. Tenslotte had de wethouder toerisme in zijn portefeuille. Dat maakt hem ook verantwoordelijk voor onder meer de lokale hotelvisie. Daarin staat ook hoe Breda om denkt te gaan met de verhuur van woningen aan toeristen, óók via AirBnB.