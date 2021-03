Wetenschappers onderzoeken carnavalsbeleving in 2021

Volle terrassen in Breda en paspoppen te gast in Tilburg? Dit gebeurt er tijdens de horeca-ac­tie in jouw plaats

2 maart Duizenden horecazaken heropenen dinsdag hun terrassen in een ultieme poging om te redden wat er te redden valt. Terwijl enorme boetes dreigen wordt er in veel Brabantse plaatsen toch actie gevoerd. Bekijk hier wat je tijdens de protestactie kunt verwachten in jouw plaats.