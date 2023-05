Wetenschappelijk onderzoek naar de Nassaus in Breda: ‘Het complete verhaal is nooit eerder verteld’

Strandweer en beachvol­ley­bal op het Kasteel­plein

BREDA - Dit weekend landde de Eredivisie Beachvolleybal Tour op het Kasteelplein in Breda. Deze vierde editie bevatte waarschijnlijk het sterkte deelnemersveld tot dusverre; de hele top van Nederland was er. Luide beats, live commentaar, een spectaculaire kijksport en gratis toegang tot de tribunes: veel spontane voorbijgangers besloten toch even een kijkje te nemen.