Weten onze (klein)kinderen straks nog waarom Breda een Poolseweg heeft?

Zesde trillingen-testvlucht met Chinook boven Molenschot in januari

RIJEN - Defensie en het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) houden in januari een zesde geluidtrillingentest met een Chinook transporthelikopter in Gilze en Rijen. Nadat een woning in Rijen is afgevallen, is gekozen voor een pand in Molenschot. De precieze datum hangt af van het weer.

11:06