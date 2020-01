‘Weten jullie dat ik in Auschwitz zat? Een hel...’

COLUMN Om een raar schaap mag je lachen, ook als het op een beroemd kunstwerk staat

10:10 Schrik in België, waar een beroemd kunstwerk was gerestaureerd. Jarenlang hadden ze in Gent gewerkt aan een opknapbeurt van het Lam Gods, in de late middeleeuwen geschilderd door de gebroeders Van Eyck. Maar waar de titelfiguur er eeuwenlang als een vredig lammetje had uitgezien, werd de toeschouwer nu aangestaard door een bezeten schaap.