Westerparklaan-omwonenden slaken noodkreet na weer een serie ongevallen: ‘Pak die weg aan!’

Video Dubbele gevoelens Penders na verslaan NAC: ‘Het toezingen van de supporters deed wat met me, ik gun ze het allerbeste’

25 september Rob Penders versloeg vrijdagavond zijn voetballiefde NAC. De oefenmeester uit Roosendaal was met zijn FC Eindhoven een maatje te groot voor de Bredanaars (2-0). Het clubicoon van de Parel van het Zuiden was blij, maar voelde ergens in zijn hart ook een beetje pijn.