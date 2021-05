West-Brabantse ondernemers over het afgelopen coronajaar: van ‘beste jaar ooit’ tot ‘elke maand 40 mille verlies’

Breda Maakt mij Blij haalt wijn uit de Betuwe

22 mei BREDA - Breda Maakt Mij Blij schiet een wijngaard in de Betuwe te hulp. Er is een overschot van 4.500 flessen wijn. Dat is een eitje voor de Bredanaars. Bij wijngaard Sint-Catharinadal in Oosterhout werden in een week tijd 20.000 flessen verkocht.