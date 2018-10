West-Brabantse kinderdagverblijven verwachten weinig logistieke problemen door Stint-verbod

Bakfiets

Voor de meeste West-Brabantse kinderdagverblijven is dat geen probleem. Zo gebruikt Woelewippie uit Breda sinds het ongeluk in Oss bakfietsen. Eigenaar Hotze Hanssen: ,,We hadden vier Stints, maar sinds het ongeluk rijden we daar niet meer mee. Wij gebruiken sindsdien weer gewone bakfietsen. Die zijn iets kleiner, er kunnen minder kinderen in. Personeel moet daarom wel meer uren maken. Maar we zijn het ondertussen wel gewend.''

Datzelfde geldt voor Sport BSO in Bavel. ,,We hadden twee Stints, maar sinds vorige week doen we alles te voet'', zegt een medewerkster. ,,Alles is vlakbij, dus dat is goed te doen. We willen deze week wel kijken naar andere oplossingen, want het wordt ander weer.''