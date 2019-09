West-Brabantse jeugdzorgmedewerkers massaal naar Den Haag

Een dubbeldeks-bus vol met medewerkers van jeugdzorgorganisatie Juzt is vanochtend vanuit West-Brabant naar Den Haag vertrokken voor de landelijke staking tegen de bezuinigingen in de jeugdzorg.

Het is de eerste keer dat de sector massaal het werk neerlegt. De duizenden medewerkers die bij de manifestatie worden verwacht, zijn de bezuinigingen op de jeugdzorg spuugzat. Van de 30.000 jeugdzorgwerkers is 18 procent ziek, 20 procent wil wat anders en nieuwe aanwas is er vanwege de problemen in de sector nauwelijks te vinden.

‘De rek is eruit, er moet nu echt wat gebeuren’, vinden de Juzt-medewerkers uit heel West-Brabant die vanochtend op de parkeerplaats van jeugdinstelling De Krabbebossen tussen Breda en Rijsbergen op de bus stapten richting Den Haag. Zij hebben het extra zwaar want hun organisatie wordt mede door de bezuinigingen ontmanteld. Eind dit jaar houdt Juzt op te bestaan. Veel medewerkers zijn ongewis over hun toekomst.

Ook medewerkers van Jeugdbescherming Brabant zijn vanochtend masssaal richting Den Haag vertrokken om mee te doen met de staking.

950 miljoen

De vakbonden eisen van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dat die de portemonnee trekt om de noodlijdende sector te helpen. 750 miljoen om de acute tekorten te vullen, minder administratiedruk en 200 miljoen voor ‘fatsoenlijke’ arbeidsvoorwaarden. De Jonge kwam eerder dit jaar met eenmalig 420 miljoen extra, maar dat is volgens de FNV te weinig.

Crisiszorg gaat door

Sinds de jeugdzorg in 2015 werd overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten is er flink bezuinigd en is de werkdruk fors toegenomen. Ondanks de staking gaat de spoed- en crisiszorg wel door, ook op de gesloten jeugdinstellingen blijft er vandaag personeel aanwezig.