West-Brabantse huisartsen juichen eerdere vaccinatie toe

Verrast

Van Vugt, zelf huisarts in Etten-Leur, vindt het belangrijk dat hij en zijn collega's snel worden gevaccineerd ‘omdat wij vaak als eerste contact hebben met een patiënt'. ,,We worden nogal weleens verrast door patiënten die voor iets totaal anders op het spreekuur verschijnen, en vervolgens Covid-19 blijken te hebben. Aan de andere kant, we moeten ons daar ook niet al te druk over maken. De ziekenhuizen hebben het op dit moment veel zwaarder, ze zitten tot over hun oren in het werk. Wij hebben het wat dat betreft rustiger.” En daarom wil hij benadrukken dat huisartsen niet op de eerste rij hoeven te zitten. ,,Maar we moeten wel in het rijtje meegenomen worden.”