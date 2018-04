BREDA - Het aantal mensen in West-Brabant en Zeeland met een handicap of een chronische ziekte dat te maken krijgt met discriminatie is vorig jaar toegenomen. Dat blijkt uit de Monitor Discriminatie 2017 dat bijhoudt hoeveel meldingen er bij bepaalde instanties binnenkomen.

Discriminatie op grond van een handicap of chronische ziekte komt na discriminatie vanwege iemands huidskleur of herkomst het meest voor. De meldingen in het politiedistrict Zeeland-West-Brabant gaan onder andere over hulphonden die niet toegelaten worden tot een restaurant en een supermarkt, het weren van een rolstoelgebruiker uit een kuuroord en het niet toekennen van een vast contract wegens ziekte. Ook scheldpartijen en treiterijen op straat waren onderwerp van meldingen.

Volwaardig

Antidiscriminatievoorzieningen RADAR en ADB Zeeland vinden dat gemeenten meer moeten doen om te zorgen dat inwoners met een beperking volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Een van de aanbevelingen is om een inventarisatie te maken van de toegankelijkheid van de gemeente, samen met ervaringsdeskundigen.

Meldpunten

Bij de meldpunten in de regio zijn vorig jaar in totaal 249 meldingen van discriminatie binnengekomen. Dat waren er veertig minder dan in 2016. De politie registreerde 265 incidenten van discriminatie (was 298). En het College voor de Rechten van de Mens kreeg uit Zeeland en West-Brabant 29 verzoeken om een oordeel. Dat waren er vier minder dan in 2016.

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is net als voorgaande jaren het maatschappelijk terrein waarover de meldpunten de meeste meldingen krijgen, gevolgd door collectieve voorzieningen en commerciële dienstverlening. De politie registreerde vooral incidenten in de directe woonomgeving en op de openbare weg. Ze constateerde aanzienlijk meer incidenten met bedreiging en geweld dan in voorgaande jaren. Het is niet duidelijk wat hiervan de oorzaak is.

Huidskleur