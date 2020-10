West-Brabantse boeren zijn weerbaar: maar intimiderende drugspraat kan niet iedereen weerstaan

Brabant is koploper als het om productie van synthetische drugs gaat. Veel drugslabs zijn te vinden in de leegstaande schuren op het platteland. De voorbeelden staan wekelijks in de krant. In Dinteloord, Willemstad en Heijningen werden dit jaar duizenden liters drugsafval gevonden van een drugslab in de buurt. In Breda werd in juli in het buitengebied aan de Rijsbergseweg een vrachtwagen met 900 kilo cocaïne aangehouden. In de Kempen en de Peel heeft de politie vorig jaar tien witte busjes aangehouden met vuurwapens, chemicaliën, hennep en andere drugs.

,,Bij de gevonden productielocaties in het buitengebied gaat het in de meeste gevallen niet om bedrijven van actieve boeren en tuinders", zegt ZLTO-bestuurder Hendrik Hoeksema. De Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie heeft een onderzoek door bureau Twynstra Gudde uit laten voeren onder de 6.145 leden. 673 Agrariërs vulden de enquête in. Daarnaast werden 45 experts, politie en gemeente ondervraagd. Volgens de ZLTO is een van de belangrijkste conclusies dat de meeste boeren weerbaar zijn. ‘Alleen bij sommige boeren bij wie het water tot aan de lippen staat, is de verleiding er soms écht’, zo staat in het rapport dat vandaag naar buiten is gebracht.

Onverdachte tussenpersonen

Hoe dat in zijn werk gaat, valt in het onderzoek te lezen. Onverdachte tussenpersonen, zoals leveranciers, chauffeurs of vertegenwoordigers van bedrijven vragen of ze binnen mogen komen. Als ze aan de keukentafel zitten, komt de aap uit de mouw. Een chauffeur die een week eerder nog meststoffen afleverde, zegt dat de boer veel geld kan verdienen bij het verhuren van een loods. Wat er precies gaat gebeuren in de loods wil de man niet prijsgeven. De boer vertrouwt het niet en wimpelt de man af. ,,Het is intimiderend als je in je eigen huis zo'n aanbod krijgt", zegt Hoeksema. ,,Dat doet iets met je. Je weet niet wat de gevolgen zijn.”

Bijna geen politie meer in buitengebied

,,Bij dit soort boeren zit het probleem niet", stelt Hoeksema. ,,Het gaat eerder om degenen die in de financiële problemen zitten. Voor hen is de verleiding er. Die leegstand neemt de komende jaren fors toe. Een op de vijf boeren wil de komende jaren stoppen. Naar verwachting komt er 25 miljoen vierkante meter aan lege stallen bij tot 2030.” De problemen worden groter, omdat er volgens Hoeksema bijna geen politie meer in het buitengebied is. ,,Er worden veel diefstallen in het buitengebied gepleegd. Daar doet de politie bijna niets aan. Dat steekt de boeren, want het gaat vaak om dure apparatuur als gps.” Dat komt het vertrouwen in de overheid niet ten goede. Hierdoor neemt de bereidheid om verdachte zaken te melden af.

Andere oplossingen

Bart Lauwen, raadslid voor D66 en boerenzoon uit Breda kan zich vinden in de oplossingen die in het rapport worden aangedragen. ,,Het idee is om schuren sneller te herbestemmen of te slopen. Als een boer voelt aankomen dat het niet goed gaat, zou hij al met de gemeente moeten kunnen praten over een andere oplossing voor zijn bedrijf bijvoorbeeld een werkplaats voor mensen met een beperking, een winkel of iets anders. Die procedures moeten echt sneller, zodat boeren ook niet in de verleiding komen van een lucratief aanbod van criminelen.” Hoeksema (ZLTO): ,,Het wordt tijd dat er serieus naar boeren geluisterd wordt. We moeten in Nederland eens goed na gaan denken over de aanpak van het platteland.”