West-Brabant wordt proeftuin voor corona-app GGD

BREDA - Een speciale app moet ervoor zorgen dat het bron- en contactonderzoek van de GGD een stuk sneller en efficiënter verloopt. West-Brabant is de eerste regio in Nederland waar de app wordt geïntroduceerd. Wie positief op corona is getest gebruikt de app om zoveel mogelijk gegevens in te vullen.

De app is bedoeld voor mensen die besmet zijn met het coronavirus of als ze wachten op de uitslag van de test en de kans groot is dat ze besmet zijn, vertelt Margreet de Graaf. Zij is binnen GGD-GHOR Nederland verantwoordelijk voor digitalisering.

,,In de app kunnen zij veilig de contactgegevens verzamelen van de mensen bij wie ze in de buurt zijn geweest in de periode dat ze waarschijnlijk besmettelijk waren. Als uit de test blijkt dat ze het virus hebben, kunnen ze de gegevens van deze contacten met de GGD delen.”

Relevante gegevens

Volgens De Graaf moet het gebruik van de app ertoe leiden dat bron- en contactonderzoeken veel sneller kunnen plaatsvinden. ,,Wanneer iemand de app gebruikt, beschikt de bron- en contactonderzoeker sneller over de relevante gegevens van contacten van een besmet persoon, zoals naam, telefoonnummer en mailadres. Dat maakt het gesprek efficiënter en het vermindert de kans op fouten bij overname van de gegevens.”

Bestrijding van het virus

Het uitvoeren van bron- en contactonderzoek (bco) is een belangrijk onderdeel in de bestrijding van het coronavirus. De GGD’en nemen wekelijks nieuwe mensen aan die worden opgeleid om bco te doen. Het toenemende aantal besmettingen in de afgelopen maanden leidde ertoe dat de GGD’en het bron- en contactonderzoek op een andere manier moest inrichten. Zo werd meer verantwoordelijkheid van de besmette personen gevraagd om hun eigen omgeving te informeren.

Efficiënter

Tegelijkertijd is men op zoek gegaan naar oplossingen die ervoor moeten zorgen dat bco’s slimmer en efficiënter worden uitgevoerd. ,,Zo kunnen de GGD’en ook bij hele grote aantallen besmettingen bij iedereen bron- en contactonderzoek blijven doen en de verspreiding van het virus een halt toe roepen”, aldus De Graaf.

Praktijktest

De app is nu nog volop in ontwikkeling, benadrukt De Graaf. Begin december start de praktijktest in het werkgebied van de GGD West-Brabant, laat die maand volgen vier andere GGD-regio's. De bedoeling is dat de app begin januari over heel Nederland wordt uitgerold.

Clusters

Aan de nu geïntroduceerde App GGD Contact is ook een zogeheten BCO-portaal verbonden. ,,Alle informatie uit de bron- en contactonderzoeken wordt hierin geregistreerd. De GGD’en kunnen met hulp van dit systeem onder andere mensen terugbellen, onderzoeken of er ergens clusters zijn en het RIVM van informatie voorzien.”

De GGD ziet volop potentie in de app die nu ontwikkeld is als hulpmiddel in de bestrijding van het coronavirus. Ze zou zomaar blijvend ingezet kunnen worden bij uitbraken van andere infectieziekten, denkt de GGD.