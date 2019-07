West-Brabant voorloper met meldpunt voor crisiszorg ‘verwarden’

Dodelijke steekpar­tij Breda: politie kreeg signaal van camerabewa­king

BREDA - Over de identiteit van de 31-jarige verdachte die snel na de dodelijke steekpartij aan de Haven in Breda is opgepakt is nog niets bekend. De politie en het Openbaar Ministerie konden maandag nog geen update geven over de zaak. De dodelijke steekpartij zaterdagochtend rond 04.30 uur aan de Haven en de aanhouding moeten zich in een luttel moment hebben afgespeeld.