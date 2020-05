West-Brabant over verse plannen Brabant: ‘Ze hebben geen idee hoe kwetsend dit is’

Eenrich­tings­ver­keer voor voetgan­gers Doelsteeg

8 mei BREDA - In de smalle Doelsteeg in het centrum van Breda is deze week eenrichtingsverkeer voor voetgangers ingesteld, omdat het bij drukte lastig is om 1,5 meter afstand te houden. Winkelend publiek loopt echter gewoon door, omdat niemand de borden ziet.